A Trento notti tropicali, allerta rossa-arancione in Alto Adige

Un'onda di calore interesserà le Alpi fino a martedì prossimo mentre, in seguito, infiltrazioni di aria instabile favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali, anche intensi, in moto verso est. Da domani a martedì in Trentino sono quindi previste prevalenti condizioni di bel tempo con al più qualche isolato temporale e temperature sopra la media: nei fondovalle più bassi le temperature saranno più elevate con minime localmente superiori a 20 °C (notti tropicali) e massime vicine o superiori a 35 °C ma probabilmente non saranno battuti i record storici (a Trento Laste la temperatura massima registrata dal 1921 è di 40,4 °C ed è stata misurata il 6 luglio 1952).

Anche in Alto Adige, nei prossimi tre giorni, sono previste temperature estreme, che supereranno i 35°C. Martedì (18 luglio), i comuni della Bassa Atesina e della Val d'Adige soggetti ad una valutazione "rossa", ossia ad un elevato potenziale di rischio, saranno: Gargazzone, Nalles, Terlano, Andriano, Bolzano, Cornedo, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Termeno, Egna, Cortaccia, Magrè, Cortina all'Adige e Salorno.

Sempre martedì, i comuni di Merano, Marlengo, Cermes, Lana e Postal verranno invece valutati "arancioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA