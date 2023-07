Novak Djokovic batte Jannik Sinner e si qualifica per la finale di Wimbledon. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6.

Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per conquistare il suo ottavo titolo a Wimbledon.



