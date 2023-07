Reinhold Messner presenta "Sturm am Manaslu"

Il re degli ottomila, Reinhold Messner, ha presentato oggi in anteprima a Castel Firmiano la sua ultima fatica, il film "Sturm am Manaslu" (Tempesta sul Manaslu ndr). "Il film non vuole lanciare messaggi, ma raccontare una storia vissuta", ha sottolineato Messner.

ll documentario racconta il triste destino della spedizione tirolese del 1972 sull'Himalaya. L'impresa si concluse, infatti, con la morte di due componenti della spedizione - Andi Schlick e Franz Jäger - durante una tempesta. La storia viene introdotta dai toccanti ricordi dei compagni di cordata di allora, che a 50 anni dalla tragica vicenda, si ritrovano a cenare a Castel Juval con il regista Messner. Unico membro della spedizione ad arrivare in vetta al Manaslu, il massiccio montuoso situato nel Nepal centrale, nella catena montuosa dell'Himalaya, la cui vetta più alta raggiunge i 8.163 m s.l.m. fu Reinhold Messner.

Il film è stato girato a Solda, dove sono stati trovati scorci ideali per riprodurre il massiccio himalayano, ma vi sono state introdotte delle parti originali. Il documentario è stato prodotto da Dolomites con il supporto di Albolina Film in qualità di service producer.

Messner, presentando il film ha detto che dopo l'ascensione al Manaslu per lui erano cambiate molte cose. "Ho capito che avrei dovuto andare da solo a fare nuove spedizioni, perché non si può reggere una così grande responsabilità nei confronti degli altri".



