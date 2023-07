MeBo riaperta al traffico con un giorno di anticipo

La superstrada Merano-Bolzano MeBo è stata riaperta al traffico con un giorno di anticipo. Già nella mattinata di oggi dalle 9.30 è nuovamente percorribile su due corsie. Lunedì 10 luglio erano iniziati importanti lavori di risanamento del manto stradale e di ripristino dei giunti di dilatazione del ponte presso la galleria di Castel Firmiano e dell'adiacente viadotto della MeBo. La conclusione dell'intervento era prevista per il 15 luglio.

"I dipendenti del Servizio strade della Provincia si sono impegnati instancabilmente e con dedizione 24 ore su 24, giorno e notte, per eseguire i lavori in modo sicuro, accurato e, soprattutto, rapido, in modo da poter riaprire al traffico la strada il prima possibile", osserva l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

Da lunedì scorso, su questo tratto della MeBo sono stati eseguiti lavori di fresatura e asfaltatura sulla carreggiata sud, dall'ingresso di Appiano fino all'uscita dalla superstrada di Bolzano sud. Contemporaneamente sono stati sostituiti o risanati i giunti di dilatazione del viadotto e rinnovata la segnaletica orizzontale. Sono stati puliti o sostituiti anche i cartelli stradali, compresi i pannelli a messaggio variabile sulla volta della galleria, e sono stati puliti i pozzetti e le tubature del sistema di drenaggio.

"È un lavoro di qualità quello svolto in questi giorni su uno dei tratti stradali più trafficati della nostra provincia. La scelta di effettuare i lavori questa settimana è riconducibile a diversi parametri: da un lato, le nostre indagini sul traffico negli scorsi anni hanno dimostrato che il traffico dei pendolari è più basso in questi giorni a causa delle vacanze estive; dall'altro, questi lavori richiedono anche determinate temperature, per poter applicare in modo ottimale l'incollaggio dello strato, che aumenta notevolmente la durata dell'asfalto.

Siamo riusciti a portare a termine tutti questi lavori in modo sicuro e, soprattutto, puntuale", ha dichiarato con soddisfazione Philipp Sicher, direttore del Servizio strade.





