Le artiste di Casa Sebastiano sui biglietti di Lotteria Italia

Le opere d'arte di due ragazze di Casa "Sebastiano", in Trentino, compariranno sui biglietti della Lotteria Italia. Le creazioni "La Musica" di Laura M. e "Armonie femminili" di Camilla S. sono state selezionate dalla giuria appositamente istituita per il concorso "Disegniamo la fortuna", indetto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm).

Il tema prescelto per valorizzare l'impegno dagli enti del terzo settore nel favorire l'integrazione sociale, il benessere ed il talento delle persone con disabilità era "Disabilità e musica" quale elemento di uguaglianza e coesione.

"Le persone con autismo hanno grandi potenzialità, che possono anche trasformarsi in risorse. Questa è la grande scommessa per una società che voglia dirsi civile, per i cittadini, per la scuola e per le aziende. Con la Fondazione siamo da sempre in prima linea per costruire una rete di realtà al fianco di Casa Sebastiano, che possa offrire esperienze educative in veri contesti di vita a supporto dell'inserimento sociale e lavorativo delle persone con autismo, in un percorso di crescita verso la conquista di autonomie e di spazi quotidiani di normalità", ha spiegato il presidente della Fondazione Trentina per l'autismo, Giovanni Coletti.

La giuria era presieduta dall'attrice Anna Foglietta e composta dall'architetto Stefano Boeri, dalla storica dell'arte Anna Mattirolo, dal regista Federico Moccia, dalla ballerina e coreografa Maura Paparo, dal ballerino e coreografo Garrison Rochelle e dall'attore Michelangelo Tommaso.



