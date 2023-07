Controllo in 15 cantieri edili a Vipiteno, sei erano irregolari

Quindici cantieri edili controllati in Alta Val d'Isarco, sessanta lavoratori identificati, contestate violazioni amministrative che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie pari a circa undici mila euro. È questo il bilancio dei controlli svolti nell'ambito dei cantieri edili condotti dai carabinieri della Compagnia di Vipiteno unitamente all'Ispettorato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano negli ultimi due mesi.

Dei quindici cantieri controllati, sei sono risultati irregolari. Le persone segnalate all'autorità giudiziaria sono state sette. Nei fatti, le violazioni maggiormente contestate sono state nell'ambito della sicurezza nei ponteggi, spesso privi di paratie per impedire l'eventuale caduta di persone o cose ovvero nella mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. L'attività dei controlli ai cantieri però non si ferma certamente qui, continuando anzi, sia d'iniziativa di tutte le autopattuglie impegnate quotidianamente nel controllo del territorio che d'intesa - meccanismo ormai assolutamente oliato ed efficiente - con l'Ispettorato del lavoro provinciale, così i carabinieri in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA