Bolzano si conferma fra i 'ComuniCiclabili di Fiab'

Bolzano insieme a Cesena (Fc), Ferrara, Pesaro, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini ed ai comuni di Arborea (Or), Cavallino-Treporti (Ve), Favignana (Tp), Grado (Go) e Merano (Bz) si conferma fra i "ComuniCiclabili di Fiab" con il massimo punteggio (5 bike smile).

Con 11 nuove adesioni e 168 rinnovi si chiude oggi l'edizione 2023 di FIAB-ComuniCiclabili sfiorando la quota di 180 comuni italiani in rete, tra cui 9 capoluoghi di regione e 26 capoluoghi di provincia.

Nato nel 2017, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta valuta l'impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città. Fiab-ComuniCiclabili attribuisce ai territori un punteggio da 1 a 5, assegnato sulla base di un'analisi oggettiva dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile.

Le aree di valutazione sono quattro: mobilità urbana (ciclabili urbane/ infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione, cicloturismo.

L'edizione 2023 di FIAB-ComuniCiclabili è patrocinata da: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ECF-European Cyclists' Federation, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, ALI-Autonomie Locali Italiane, Città in Bici, Centro Ricerca per il Trasporto e la Logistica de la Sapienza, World Cycling Alliance e WWF.



