Attesa per oggi la decisione del Consiglio di Stato su Jj4 e Mj5

È attesa per oggi la pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato sugli abbattimenti disposti dalla Provincia autonoma di Trento per gli orsi Jj4 e Mj5.

Nel corso dell'udienza, sovltasi nella mattina di ieri, le associazioni animaliste, tremite i propri legali, hanno sottolineato come, a loro avviso, non sussistono ragioni per le quali Jj4 venga uccisa o trattenuta in cattività vista la possibilità di traslocazione in un rifugio in Romania a spese dell'associazione animalista. Per Mj5, invece, è stato chiesto che continui a rimanere libero in natura.

Durante l'udienza, gli animalisti hanno organizzato due presidi: uno all'esterno di Palazzo Spada, a Roma, e uno fuori dal Centro faunistico del Casteller, a Trento.



