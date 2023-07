Accoltellò il rivale per gelosia, convalidato l'arresto

Resta in carcere il cinquantenne che martedì, per motivi di gelosia, ha accoltellato il nuovo compagno della moglie, 30 anni, all'esterno di un esercizio commerciale di via Macello a Bolzano. Stamattina, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto: l'uomo ha reso dichiarazioni spontanee, spiegando di non aver avuto intenzione di uccidere. Dopo l'aggressione, aveva contattato la Questura per costituirsi: arrivati sul posto, gli agenti gli avevano trovato addosso il coltello con il quale aveva colpito il rivale con tre fendenti: alla spalla sinistra, al collo e alla mano. Il cinquantenne è accusato di tentato omicidio.



