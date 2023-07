Vettorato, 'imboccato la strada giusta per ambiente ed energia'

"Nel campo dell'ambiente e dell'energia abbiamo imboccato la strada giusta, perché la Provincia di Bolzano ha sempre rivolto grande attenzione verso l'ambiente e il grande patrimonio naturale nel quale siamo immersi". Lo ha sottolineato l'assessore provinciale all'ambiente ed energia Giuliano Vettorato nel corso dell'odierna conferenza stampa di fine legislatura.

Tra i progetti avviati nel corso della legislatura, l'assessore Vettorato si è soffermato sull'iniziativa "Bozner Urban Pass Bolzano", che dal 1 aprile consente il transito gratuito negli orari di punta sulla tratta dell'A22 tra Bolzano Nord e Bolzano Sud. "Una grande novità per i possessori di telepedaggio e un progetto che ha riscosso un successo inaspettato e che puntiamo ad estendere fino a Egna", ha esordito Vettorato.

In materia ambientale, Vettorato ha ricordato i lavori a cura del comune di Bolzano, per restituire alla popolazione di Bolzano l'area dell'ex discarica di Castel Firmiano.

L'assessore Vettorato ha definito "storico" il progetto avviato insieme a Terna alcuni anni fa, per l'ammodernamento della rete elettrica in provincia. "Un investimento di oltre 420 milioni di euro da parte di Terna e di circa 42 milioni da parte di Provincia e Comuni interessati che consente di garantire maggiore sicurezza nell'approvvigionamento elettrico, e fornisce importanti sinergie per l'alimentazione elettrica della nuova linea ferroviaria in Val d'isarco con il BBT", ha spiegato Vettorato.



