Temporali in Alto Adige, 20 interventi dei vigili del fuoco

Sono circa venti gli interventi dei vigili del fuoco volontari nella notte, a causa dei violenti temporali che si sono abbattuti sull'Alto Adige. I problemi più seri si sono verificati in Alta val Venosta e nella val d'Isarco. La maggioranza dei soccorsi è stata per rimozione ostacoli alla circolazione, taglio rami e piante pericolanti e piccoli smottamenti. I vigili del fuoco volontari hanno monitorato anche la situazione dei corsi d'acqua, fa sapere la Federazione dei vigili del fuoco provinciali.

Inoltre, la strada provinciale fra Spondigna e passo Resia tra S. Valentino alla Muta e Curon è chiusa a tempo indeterminato al traffico dopo una frana che ha coinvolto un furgoncino in transito. Le persone nella vettura sono rimaste illese.



