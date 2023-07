Stewart Copeland con l'orchestra del Bonporti a Pergine

Sono poco meno di un centinaio i biglietti ancora disponibili nei circuiti di prevendita Ticketone per il concerto al Parco Tre Castagni di Stewart Copeland, che proporrà il live " Stewart Copeland's Police Deranged for Orchestra" in cui unisce una rock band e un'orchestra per eseguire i maggiori successi del gruppo da lui fondato nel 1977 a Londra insieme a Sting e Andy Summers.

Per Copeland quella in Trentino sarà una delle sei tappe in Italia del suo tour organizzato dalla D'Alessandro e Galli. Il musicista statunitense in questa occasione sarà in concerto con l'Orchestra del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda. Un grande evento, promosso da Giuseppe Putignani di Piattaforma Eventi insieme alla Comunità di Valle dell'Alta Valsugana e Bersntol, il Comune di Pergine, il Comune di Levico Terme, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e il Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda.

Un evento che diventa anche un'importante vetrina per l'Orchestra del Bonporti, composta di venticinque elementi, che sarà al fianco di Stewart Copeland sia a Pergine che nella cornice del Teatro del Vittoriale a Gardone Riviera.



