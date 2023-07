Maltempo in Trentino, smottamenti e danni nella notte

Dalla sera di martedì infiltrazioni di aria instabile hanno determinato temporali diffusi, con precipitazioni abbondanti in poco tempo, in tutto il Trentino.

Le celle temporalesche, in rapido movimento da ovest verso est, sono risultate localmente molto intense ed accompagnate da grandine fino a otto centimetri di diametro, soprattutto nella scorsa notte nella zona di Molveno, Andalo e Zambana.

Nelle ultime 48 ore, le precipitazioni sono risultate molto disomogenee, mediamente di 50 millimetri, e localmente superiori a 100 millimetri, con massimo di 124 millimetri a malga Bissina (Daone). Le raffiche di vento sono state localmente molto forti e superiori a 100 chilometri orari (massimo a Passo Brocon, con 107 chilometri orari). Dall'11 luglio fino alle ore 12 di oggi, sono caduti 9.028 fulmini.

Nel corso dell'ultima notte, 45 corpi dei vigili del fuoco volontari per fare fronte ai danni causati dal maltempo, in particolare per smottamenti, caduta di piante, allagamenti. A Telve e Grigno si è verificato lo scoperchiamento di due tetti.

Sono state gestite 174 chiamate per soccorso tecnico urgente, soprattutto per alberi caduti o pericolanti, allagamenti, frane e un crollo.

Si segnalano danni al settore agricolo nella bassa valle di Sole, Cles, Tuenno e Taio (modesti e localizzati), a Zambana Vecchia, nel basso Chiese (con danni di un certo rilievo in fase di valutazione) e nella bassa Valsugana.

Attualmente il tempo è migliorato ma nel pomeriggio sera di oggi sono ancora probabili rovesci e temporali sparsi, anche intensi. Dalla sera e nei prossimi giorni sono attese condizioni di stabilità con temperature in progressivo aumento e sopra la media.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA