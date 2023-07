Lavori di manutenzione sulla linea del Brennero ad agosto

Nel mese di agosto sulla linea ferroviaria del Brennero sono previsti importanti lavori di manutenzione. La linea sarà interrotta sulle tratte Bolzano - Trento e Brennero - Innsbruck in date separate: dal 7 all'11 agosto sulla tratta Bolzano - Trento e dal 7 al 22 agosto sulla tratta Brennero - Innsbruck.

È previsto un servizio di autobus sostitutivi sia per il traffico regionale sulla tratta Bolzano - Trento (linea B100), sia per quello a lunga percorrenza sulla tratta Bolzano - Innsbruck (SV300 di ÖBB). Gli autobus sostitutivi hanno orari di partenza diversi da quelli del treno e tempi di percorrenza significativamente più lunghi. Inoltre, quelli che effettuano servizio sostitutivo tra Bolzano e Trento non servono le singole stazioni ma le fermate autobus principali delle varie località.

Non è consentito il trasporto biciclette.

Tutti i treni a lunga percorrenza che viaggiano in direzione sud (Freccia / Italo) saranno soppressi e non verranno sostituiti. I passeggeri di questi treni dovranno utilizzare gli autobus sostitutivi dei treni regionali Trenitalia. Non è previsto un servizio sostitutivo dei treni Railjet per Vienna.

Questi provvedimenti sono necessari per garantire la sicurezza e l'efficacia dei lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria del Brennero, si legge in una nota della Provincia.

Tutte le informazioni sulla chiusura, gli orari degli autobus e le fermate sono disponibili sul sito web www.altoadigemobilita.info.



