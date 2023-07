Ipl, lavoratori dipendenti preoccupati per pensione e risparmi

Molta incertezza verso il futuro: è questo ciò che traspare dalle risposte alle domande contenute nella sezione speciale dell'edizione estiva del Barometro dell'Istituto per la promozione dei lavoratori Ipl. I lavoratori dipendenti appaiono decisamente più preoccupati della propria pensione e del futuro lavorativo dei propri figli piuttosto che di perdere il posto di lavoro. Non manca comunque nemmeno il timore della perdita dei propri risparmi che, con l'elevata inflazione degli ultimi mesi e i salari fermi, sono evidentemente percepiti a rischio.

"Il dato relativo alle pensioni deve far riflettere.

L'andamento demografico attuale e il sistema contributivo portano maggiore preoccupazione per le pensioni, le quali rischiano di non essere sufficienti per una vita dignitosa", afferma il presidente Ipl, Andreas Dorigoni.

Dall'indagine emerge che la più grande preoccupazione dei lavoratori dipendenti riguarda la pensione: l'82% afferma infatti di essere molto o abbastanza preoccupato che la propria pensione futura non sia sufficiente per vivere dignitosamente.

Al secondo posto tra le maggiori preoccupazioni viene indicato il futuro lavorativo dei propri figli o dei giovani in generale (il 75% dei rispondenti), probabilmente non tanto per la ricerca di un posto di lavoro qualsiasi (che, stando anche ad altre statistiche, non sembra essere un problema), quanto per la possibilità di trovare un'occupazione adeguatamente stabile e ben retribuita.

In terza posizione figura il timore di vedere svalutati i propri risparmi, indicato da poco meno di due lavoratori su tre.

"L'inflazione e l'incremento dei tassi sui prestiti - afferma la ricercatrice IPL Maria Elena Iarossi - ha infatti comportato difficoltà notevoli per le famiglie, le quali hanno visto assottigliarsi la capacità di risparmio e crescere la necessità di attingere a quanto risparmiato in passato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA