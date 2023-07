Inaugurata a Trento la mostra 'Anima Mundi'

È stata inaugurata al Palazzo delle Albere di Trento la mostra 'Anima Mundi', un percorso espositivo immersivo che conduce i visitatori tra suoni, narrazioni di luce e installazioni scenografiche alla scoperta di vita e morte, luce e tenebra, origine e divenire, sogno e realtà. Assieme alle tante opere in esposizione - si apprende - vi sono le istallazioni dell'artista belga Koen Vanmechelen, tra cui la "Giostra della vita", "Carousel of Biodiversity" e "Cosmopolitan Chicken Project", con cento polli tassidermizzati rotanti.

"Rappresentare percettivamente l''Anima mundi' è la finalità di questa mostra, che si è posta due questioni essenziali da affrontare: la prima è raccontare in modo chiaro, visibile l'immagine dell'organicità del tutto e come le differenze nascono da esso e si ricompongono nella stessa organicità del tutto; la seconda, rappresentare la vita che innerva, soffia energia, pervade queste opposizioni, differenti ma legate tra loro da una comune anima universale", spiega Stefano Zecchi ideatore dell'esposizione. La curatrice della mostra, visitabile fino al 29 ottobre, è Beatrice Mosca, che spiega come l'esposizione si ponga tra "l'arte e la vita, dove gli artisti invitati a rappresentarla esprimono una cifra espressiva del tutto originale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA