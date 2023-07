In fiamme appartamento al Centro Laurin a Merano, danni ingenti

A Merano poco prima delle ore 18 nel 'Laurin Centrum' in via Laurin si è sviluppato un incendio in un appartamento. Il rapido intervento ha permesso di evitare che l'incendio si propagasse ad altre parti dell'edificio, ma i danni sono comunque stati ingenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Durante e dopo l'intervento si è provveduto a ventilare tutti i locali interessati con ventilatori mobili per liberarli dal fumo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Maia Bassa e Quarazze, la Croce Bianca e le forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA