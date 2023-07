Frodati 1.2 milioni di euro, sgominata associazione a delinquere

Un'intensa attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Trento all'Ufficio delle Dogane di Trento e alla Polizia di Stato, condotta attraverso l'utilizzo di diverse tecniche investigative, ha permesso di sgominare un'associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione del pagamento delle accise dovute sulla commercializzazione di prodotti energetici per autotrazione.

Per la realizzazione della frode, l'associazione criminale, per il trasporto dei prodotti energetici, si è avvalsa di automezzi con targa estera che, una volta introdotti nel territorio italiano, venivano trasbordati su autocisterne italiane per poi essere commercializzati in totale evasione di imposta.

L'analisi delle diverse fasi salienti, attuate dall'associazione criminale, ha permesso di stabilire come il "modus operandi" adottato fosse standardizzato. Nello specifico tale attività illecita è stata messa in atto per ben 41 volte.

Al termine dell'attività investigativa, i funzionari appartenenti al Reparto antifrode dell'Ufficio delle Dogane di Trento - precisa una nota di Adm - hanno redatto, nei confronti dei sedici soggetti coinvolti a vario titolo, un processo verbale per la costatazione dell'accisa evasa corrispondente a 997.754,83 euro e della relativa Iva pari a 219.506,06 euro. Il verbale, debitamente notificato ai residenti sul territorio italiano, è stato tradotto in lingua inglese e notificato per mezzo di "Raccomandata estera" anche ai soggetti coinvolti residenti all'estero.



