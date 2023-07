Tre panetti di hashish in casa, arrestato 47enne albanese

Gli agenti della squadra mobile della questura di Bolzano hanno arrestato un cittadino albanese di 47 anni nella cui abitazione sono stati trovati tre panetti di hashish per un totale di 269 grammi. L'uomo era stato controllato in precedenza nella zona di Don Boisco, dove la polizia è intervenuta a seguito di segnalazioni su attività di spaccio.

Durante la perquisizione dell'appartamento in cui vive il 47enne, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, una pistola scacciacani con canna piombata e 9 proiettili calibro 8 mm.



