Tra oggi e domani forti temporali sulle Alpi, poi torna il caldo

Tra oggi e domani, giovedì 13 luglio, sono previsti pioggia, forti temporali e grandine sulle Alpi, poi arriverà una nuova ondata di caldo rovente a partire dal weekend. Un vortice ciclonico attivo tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia, invierà, Infatti, la coda di una perturbazione fin verso l'Italia. Il fronte instabile si manifesterà sotto forma di forti temporali accompagnati da improvvise grandinate e violenti colpi di vento. Le zone maggiormente interessate saranno le Alpi. Lo prevede Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it che annuncia inoltre l'arrivo da domenica 16 di nuovo rovente anticiclone.

"Questa nuova pulsazione dell'anticiclone africano - afferma - sarà più estesa della precedente con temperature ancora più calde, questa volta su gran parte d'Italia.

Il portale Meteotrentino annuncia per oggi l'alternanza di tratti soleggiati e annuvolamenti associati a rovesci e temporali sparsi, specie la sera e nella notte successiva, anche di forte intensità. Giovedì il tempo rimarrà ancora instabile con probabili rovesci o temporali, in esaurimento dal pomeriggio. Il fine settimana sarà soleggiato con temperature in aumento su valori elevati.

Anche in Alto Adige, dopo il forte temporale con chicchi di grandine di 4 centimetri che si è abbattuto nella notte su Bressanone e Sarentino, danneggiando autovetture e lucernari, si prevede il transito di alcuni temporali da ovest. Soprattutto verso sera e durante la notte i fenomeni potranno risultare localmente anche intensi con le temperature massime in calo, comprese tra 26° e 32°C.



