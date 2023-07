Temporali e grandine provocano danni in Alto Adige

Ancora maltempo sull'Alto Adige, dove anche in mattinata si registrano forti temporali.

Un forte evento temporalesco con chicchi di grandine di 4 centimetri si è abbattuto nella notte su Bressanone e la val Sarentina. La grandine ha danneggiato autovetture e lucernari. A Bressanone si è formata una cosiddetta super cellula con 60 litri di pioggia per metro quadro in un'ora, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Grande lavoro per i vigili del fuoco.

In val d'Isarco si sono raggiunti i 90.1 mm di precipitazioni nella zona di Varna. Nelle zone colpite i vigili del fuoco hanno effettuato 50 interventi per allagamenti in cantine, negozi e garage.

Il meteorologo Peterlin, su facebook parla di "temporali a forte intensità, non di semplici temporali estivi".



