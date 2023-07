In regione studenti sopra la media nazionale nei test Invalsi

Risultati sopra la media nazionale per i test Invalsi in Trentino. I bambini e le bambine della seconda primaria che raggiungono almeno il livello base in italiano sono il 74% (in Italia sono il 69%) e in matematica il 75% (a fronte di una media nazionale del 64%). Nella V primaria gli alunni che raggiungono almeno il livello base in italiano sono il 78% (in Italia sono il 74%) e in matematica il 74% a fronte di una media nazionale del 63%. Molto buoni - sottolinea la Provincia di Trento in una nota - anche i risultati d'inglese degli allievi della scuola provinciale al termine della scuola primaria. Raggiungono l'A1 nella prova di lettura l'89% degli allievi (in Italia l'87%) e l'86% in quella di ascolto (in Italia l'81%).

Nella III secondaria di primo grado il 68% degli studenti raggiunge almeno il livello base (sempre il terzo nella scala Invalsi) a fronte di una media nazionale del 61%. La quota raggiunge il 70%, la più elevata del Paese, in matematica (la media nazionale del 56%). Tra i migliori d'Italia i risultati d'Inglese: l'89% degli allievi raggiunge il prescritto A2 nella prova di lettura (in Italia l'80%) e l'82% in quella di ascolto (in Italia il 65%).

Nelle prove della II secondaria di secondo grado l'88% degli allievi, contro il 63% a livello nazionale, raggiunge almeno il livello base di italiano. In matematica è l'86% delle studentesse e degli studenti trentini a raggiungere almeno il livello base, a fronte di una media nazionale del 55%. Inoltre, in tutti gli indirizzi di studio, compresa la formazione professionale, la provincia di Trento è il territorio italiano in cui più elevate sono le quote di allievi eccellenti (livello 5 della scala Invalsi).

All'ultimo anno della secondaria di secondo grado il 67% raggiunge almeno il livello base, a fronte del 51% a livello nazionale. Stesso tipo di risultato in matematica. Il 72% degli allievi delle scuole trentine raggiunge il livello 3, mentre a livello nazionale avviene solo per il 50% degli studenti. In inglese il 69% degli studenti raggiunge il B2 nella prova di lettura (In Italia il 54%), il 65% in quella di ascolto (in Italia il 41%).

"I dati Invalsi di quest'anno ci restituiscono la fotografia di una scuola che sta progredendo: i risultati di matematica e d'inglese dimostrano il grande lavoro che stiamo facendo sia nell'area delle competenze logico-matematiche che in quella delle lingue". Lo ha detto il sovrintendente scolastico, Vincenzo Gullotta, commentando i dati Invalsi 2023.

In totale sono stati sottoposti ad indagine circa 6.000 studenti e studentesse, mentre gli osservatori che hanno affiancato i docenti delle scuole nella somministrazione delle prove sono stati una ventina.

I risultati delle rilevazioni effettuate al secondo anno della scuola primaria, sia in italiano che in matematica, sono al di sopra della media nazionale e in netto miglioramento rispetto agli anni scorsi. All'ultimo anno di scuola primaria la percentuale di allievi che raggiungono il livello base in italiano e in matematica è ancora sotto la media nazionale, sono però eccellenti i risultati d'inglese: nella comprensione sia della lettura che dell'ascolto risultano, infatti, i migliori d'Italia.

Nella scuola secondaria di primo grado (terza media), risultano ancora una volta tra i migliori in Italia i risultati d'inglese: l'87% degli allievi raggiunge, infatti, il livello A2 nella prova di lettura (in Italia l'80%) e l'82% lo raggiunge in quella di ascolto (in Italia il 65%). In matematica la scuola italiana rispecchia l'andamento nazionale, con il 56% degli allievi che raggiunge almeno il livello di adeguatezza, mentre nelle prove di italiano è il 55% degli allievi a raggiungere questo livello, con un leggero gap rispetto alla media nazionale.

Le rilevazioni relative al secondo anno di scuola superiore indicano per la matematica esiti superiori alla media nazionale: raggiungono almeno il livello di adeguatezza il 60% degli allievi della scuola in lingua italiana (la media nazionale si attesta al 55%). Da segnalare anche l'indicazione di un ulteriore margine di miglioramento per i risultati d'italiano, di pochi punti sotto la media nazionale (raggiunge almeno il livello di adeguatezza il 58% degli allievi, contro il 63%). Al termine della scuola superiore, si riscontrano risultati d'italiano sostanzialmente in linea con la media nazionale e ottimi risultati in matematica.

"Questi risultati sono una soddisfazione per l'intero panorama della scuola in lingua italiana dell'Alto Adige e indicano che abbiamo formato persone competenti in tre lingue, italiano, tedesco e inglese, e anche in ambito logico-matematico - l'assessore provinciale all'istruzione in lingua italiana, Giuliano Vettorato, ed il sovrintendente Gullotta - Questo risultato è sicuramente merito del lavoro dei nostri docenti, come anche delle energie e dell'impegno che abbiamo profuso nel supportare le scuole con progetti ad hoc".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA