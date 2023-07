Muser, 'in Uganda un incontro con una Chiesa giovane'

Il programma della visita in Uganda ha visto tra l'altro gli incontri del vescovo con i missionari comboniani altoatesini Erich Fischnaller e Albert Rienzner, impegnati da decenni nel Paese africano, e varie tappe nelle località in cui sono state realizzate iniziative sostenute dalla Chiesa altoatesina. Insieme alla direttrice dell'Ufficio missionario diocesano, Irene Obexer Fortin, mons. Muser ha visitato edifici adibiti a cliniche sanitarie, scuole e alloggi per insegnanti, strutture per bambini orfani e con disabilità, officine per artigiani. In Uganda la diocesi di Bolzano-Bressanone ha avviato anche progetti agricoli, un piano di riforestazione e la formazione di ragazze per diventare ostetriche e infermiere. L'anno scorso l'Ufficio missionario diocesano ha sostenuto 22 progetti in Uganda e complessivamente 177 in oltre 30 Paesi del mondo.

In questo viaggio, ha detto il vescovo, "tre aspetti mi hanno colpito e sono stati anche fonte di gioia: il primo è che quella ugandese è una Chiesa giovane, con tantissimi bambini e giovani e con tutte le potenzialità collegate a questa felice realtà. Il secondo aspetto riguarda la gioia della celebrazione religiosa.

Infine, terzo aspetto, sono i tanti progetti sostenuti in Uganda dalla nostra diocesi preziosi per bambini, giovani e donne: pensiamo solo agli aiuti nel settore sociosanitario o in quello della formazione grazie alla generosità della comunità altoatesina, che rende possibile realizzare progetti importanti per tante persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA