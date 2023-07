In mostra le foto di Matteo Groppo, "The in - The out"

Fino al 26 luglio a Bolzano sarà possibile vedere gli scatti artistici di Matteo Groppo presso lo Spazio Young in via Torino 31. La mostra fotografica di Matteo Groppo "The in - The out" è l'ultima tappa di un lungo percorso, avviatosi grazie al bando Generazioni del 2022, che prende vita dalle idee del collettivo I Moka e della Compagnia Teatrale La Burrasca. Le immagini del fotografo hanno avuto un ruolo di grande rilievo già a ottobre 2022, quando è stata organizzata una sfilata di moda teatrale, per la quale le foto sono state utilizzate come sfondo.

"Fin dall'inizio," - ha spiegato Anika Schluderbacher, attrice e regista de I Moka - "pensando ad una scenografia, abbiamo deciso che le foto di Matteo sarebbero state la cornice colorata e giocosa di quel percorso che, al di là delle parole, raccontavamo con un altro mezzo creativo: erano un linguaggio diretto e visivo che andava a completare le altre forme d'arte utilizzate, per narrare pensieri intimi e confidenziali. Matteo, quindi, ha giocato con le riflessioni che vivevano dentro (The in) a queste preziosissime persone e le ha fatte venire fuori (The out) con giochi, provocazioni e stati d'animo differenti".

"Ogni persona che osserverà gli scatti di Matteo" - ha aggiunto infine Anika Schluderbacher - "avrà un suo pensiero-emozione e non dovrà necessariamente essere quello corretto. Qualsiasi sentimento faranno scattare andrà bene, perché azioneranno nel fruitore la stessa esplorazione: ci sarà qualcosa che dall'interno (The in) sorgerà all'esterno (The out)".



