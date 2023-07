Busto di Battisti in biblioteca della Fondazione Museo storico

Nel giorno del 107/o anniversario della morte di Cesare Battisti si è tenuta presso la Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino la presentazione pubblica della donazione di una scultura in gesso raffigurante Cesare Battisti, firmata dall'artista Giuseppe Guastalla. Si tratta di un bozzetto preparatorio della realizzazione in marmo collocata nel 1917 nei giardini del Pincio a Roma. L'opera resterà esposta fino al 28 settembre 2023 e sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura della Biblioteca.

Prima dell'intervento da remoto della donatrice Maria Cristina Misiti - che ha minuziosamente ricostruito la storia del busto e delineato le principali tappe della vita artistica dello scultore Giuseppe Guastalla, sullo sfondo delle vicende storiche tra inizio Novecento e gli anni successivi alla prima guerra mondiale - Rodolfo Taiani, responsabile dell'area archivi, biblioteca, collezioni ed editoria della FMsT, ha manifestato una doppia soddisfazione: sia per il valore in sé dell'opera, sia perché la Fondazione è stata individuata come luogo ideale in cui conservare questo importante busto.



