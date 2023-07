Bolzano Festival apre con Shaun Parker & Company

Il festival Bolzano Danza torna ad animare il capoluogo altoatesino con performance che spaziano dalla danza contemporanea all'hip hop, dal parkour al krumping.

In programma, dal 14 al 28 luglio, ventisette appuntamenti con compagnie di fama mondiale, grandi star del balletto e musica dal vivo.

Aprirà la 39a edizione del Festival la compagnia australiana "Shaun Parker & Company" con "King", spettacolo alla sua prima italiana accompagnato da una colonna sonora originale eseguita dal vivo dal cantante bulgaro Ivo Dimchev.

Inoltre, il "Rijeka Ballet" metterà in scena "Tchaikovsky", un racconto sulla vita del compositore. Ritornerà, poi, "Gauthier Dance", che festeggia i quindici anni di vita e collaborazione con Bolzano Danza portando in scena le loro coreografie più celebri con "Mixed Program" e "15 Years Alive".

Non mancheranno, infine, momenti dedicati alle famiglie, come "Lo specchio della Regina" del Teatro La Ribalta, che mette a tema la diversità.



