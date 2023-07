Accoltella il nuovo compagno della moglie e si costituisce

Accoltella il nuovo compagno della moglie e poco dopo si costituisce alla polizia. È accaduto a Bolzano: nella giornata di ieri, agenti della squadra mobile e delle volanti della questura sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria a seguito della richiesta di un uomo che diceva di volersi costituire per aver accoltellato una persona.

I poliziotti hanno identificato un cittadino italiano di 50 anni che ha riferito di aver accoltellato per motivi di gelosia il nuovo compagno della moglie. Il fatto è accaduto in via Macello dove altri agenti hanno rintracciato il ferito che era già stato soccorso da un'ambulanza. Presentava tre ferite da taglio, alla spalla sinistra, al collo e ad una mano. L'uomo è stato portato in ospedale dove è ancora ricoverato.

L'aggressore è stato accompagnato in questura e dichiarato in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio.



