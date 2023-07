Wimbledon: Safiullin ko, Sinner vola in semifinale

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti l'altoatesino ha superato il russo Roman Safiullin (n.92 Atp, all'esordio assoluto ai "The Campionships") in quattro set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco.

Sinner, alla prima semifinale a Wimbledon, affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev.

"Sono molto contento di questo risultato. Ora cercherò di godermi la semifinale di venerdì", ha detto Sinner al termine del match. "Safiullin è un avversario complicato da superare, mi aveva messo in difficoltà già nell'Atp Cup l'anno scorso - ha aggiunto l'altoatesino -. Sono sicuro che avrà una grande carriera. Sono giovane e felice di essere il semifinalista più giovane, almeno per una notte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA