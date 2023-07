Proseguono i controlli in Trentino, 30 denunce da inizio mese

Continua l'attività di contrasto e prevenzione dei reati condotta dal personale della Questura di Trento. Nella prima decade del mese di luglio - si apprende - sono stati denunciate 22 persone per reati contro il patrimonio, la persona o riconducibili allo spaccio di stupefacenti.

Complessivamente, sono state controllate 950 persone e 300 auto, mentre sono state sequestrate decine di dosi di droga, in particolare cocaina e hashish.

Gli agenti della locale Squadra mobile hanno invece dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo responsabile di maltrattamenti in famiglia.

I controlli hanno interessato i principali parchi di questa città e le zone segnalate dei cittadini. Sono risultate maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore, a Trento, che anche nelle prossime settimane saranno oggetto di specifichi controlli.

Per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina, nell'ultima settimana sono stati eseguiti tre accompagnamenti al Centro di permanenza per il rimpatrio e adottati due ordini di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni emessi dal questore.

All'attività di controllo e prevenzione sul territorio, si aggiunge l'attività espletata dal personale impiegato nei più di 300 servizi di ordine e sicurezza pubblica eseguiti da 120 agenti, tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, nonché e 50 squadre del Reparto mobile coordinate da un funzionario di Polizia.

Anche a Rovereto sono stati disposti specifici servizi di controllo del territorio, con equipaggi del Reparto prevenzione crimine in aggiunta al personale della Squadra volanti (per un totale di circa 150 uomini). In questo caso, sono state identificate 200 persone e controllate 75 auto. I denunciati per per furto, reati contro la persona e violazione della normativa sugli stranieri sono stati otto.



