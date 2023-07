Politiche attive del lavoro, 1,6 milioni per nuove misure

La giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera al finanziamento per 1,6 milioni di euro di nuove misure di politica attiva del lavoro, disponibili in via permanente. Domani, verrà pubblicato l'avviso pubblico n. 1 per l'attuazione del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol)". La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è il 12 settembre 2023, alle ore 12:00.

"La priorità della politica attiva del lavoro trova ora attuazione concreta - osserva l'assessore provinciale al lavoro, Philipp Achammer - Questo avviso è rivolto agli operatori privati che intendono offrire misure di politica attiva del lavoro come formazione, consulenza e orientamento per i disoccupati iscritti nei Centri mediazione lavoro provinciali e che possono richiedere un finanziamento a tal fine. Nei prossimi anni saranno disponibili a questo scopo fino a 3,2 milioni di euro all'anno". Si tratta di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che l'Italia ha concordato con l'Unione Europea.

L'avviso pubblicato è di "fondamentale importanza" nel panorama della formazione continua locale, sottolinea il direttore del servizio Mercato del Lavoro, Stefan Luther.

"Abbiamo un'opportunità: sono i Centri mediazione lavoro che conoscono sempre meglio quali sono gli ostacoli al mercato del lavoro dei disoccupati - spiega Luther - In stretta cooperazione con gli enti di formazione pubblici e privati, vengono offerte misure mirate per ridurre questi ostacoli. Per la prima volta, i fornitori privati svolgono un ruolo molto importante".

"Per i fornitori privati di formazione continua presenti sul territorio questo avviso (tipo di chiamata) - conclude Luther - è certamente un territorio ancora inesplorato. Per questo motivo, li informeremo in occasione di un evento informativo che si terrà il prossimo 31 luglio".



