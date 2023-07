Meteo: allerta gialla in Trentino, in arrivo temporali

Il dipartimento di protezione civile della Provincia di Trento ha emesso un avviso di allerta gialla per temporali e vento forte dalle ore 16 di oggi, martedì 11 luglio, alle ore 12 di giovedì domani, 13 luglio 2023.

Il caldo africano che sta determinando temperature elevate inizia a cedere ed i flussi in quota, dalla serata e fino a giovedì, tenderanno ad intensificare da sud ovest. Nelle ore più calde di oggi, specie in montagna, non è esclusa la possibilità di locali temporali di calore in moto verso est che, in caso di sviluppo, potranno risultare intensi e con grandine.

Nella sera e nella prossima notte, si potranno determinare, da ovest verso est, temporali anche intensi, con fulmini, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette. Nella mattinata di domani probabile temporaneo miglioramento, ma nuovi temporali, anche intensi, sono attesi dal pomeriggio sera di mercoledì e fino al pomeriggio di giovedì.



