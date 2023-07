Bagno serale, in due recuperati dai vigili del fuoco di Riva

Due interventi dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda nella serata del 10 luglio per recuperare altrettante persone. La prima chiamata verso 20.50, al 112 viene segnalata una persona che sbraccia alle foci del Sarca a Torbole. Immediatamente sono partiti due mezzi con soccorritori acquatici dei vigili del fuoco di Riva del Garda.

Sul posto ad accoglierli una madre di nazionalità tedesca che entrata in acqua all'altezza del bar Jipsy Van non ha visto la segnaletica di divieto. In compagnia dei due figli ha solo avuto un po' di difficoltà vista la corrente e la bassa temperatura dell'acqua fluviale.

Successivamente, verso le 21.50 - comunicano i vigili del fuoco volontari - un'altra chiamata al 112 segnalava un nuotatore scomparso presso la spiaggia Sabbioni a Riva del Garda. Entravano subito in acqua 3 soccorritori acquatici in tenuta e con tavola di salvataggio raggiungendo a nuoto a circa 230 metri la boa meteo, luogo della segnalazione. Subito dopo partiva anche il gommone VVF e a terra si predisponevano le luci da ricerca. Dopo circa 15 minuti di perlustrazione il bagnante rientrava in autonomia. Due passanti avevano creduto fosse in difficoltà.

I vigili del fuoco raccomandano massima prudenza: le alte temperature possono indurre a fare bagni di rinfresco in acque fredde e profonde. Si consiglia di nuotare in compagnia, vicino alla costa e di entrare in acqua sempre gradualmente.



