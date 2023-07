Travolto da un tronco mentre fa legna, morto 69enne in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Un uomo di 69 anni, è morto a Terzolas, in Trentino, mentre tagliava della legna in località Malghet, in valle di Sole. L'uomo - si apprende - è stato travolto da una pianta poco prima delle 11.

Dalle prime ricostruzioni, affidate ai carabinieri della stazione di Malè, il 69enne si è recato nei boschi da solo per tagliare della legna per uso privato. Durante le operazioni è stato travolto da un tronco. A lanciare l'allarme è stata una persona che passava nella zona e ha notato il corpo riverso a terra. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto, assieme ai militari, sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari dell'abitato. (ANSA).