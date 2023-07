Testato radar per il monitoraggio del ghiacciaio della Marmolada

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - A un anno dal disastro in cui persero la vita undici alpinisti, prosegue il monitoraggio e lo studio del ghiacciaio della Marmolada. Nei giorni scorsi, è stata testata un'apparecchiatura radar in grado di penetrare il ghiaccio e analizzare quello che accade sotto la superficie.

Alla missione - si apprende - hanno preso parte i ricercatori del dipartimento di ingegneria e scienza dell'informazione dell'Università di Trento, assieme al personale del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento.

I dati acquisiti sono ora oggetto di analisi da parte dei ricercatori, che cercheranno di capire se lo strumento è utile per ricavare informazioni sullo spessore e sulla presenza di acqua all'interno del ghiacciaio.

Il principio su cui i basa l'apparecchiatura utilizzata è lo stesso del Rime (Radar for Icy Moon Exploration), il radar spaziale ideato e studiato da un team di scienziati internazionali sotto la guida del professore Lorenzo Bruzzone e che ore si trova in viaggio con la sonda Juice (Jupiter Icy moon Explorer) verso le lune di Giove. (ANSA).