Tamponamento nella notte sull'A22, tre in ospedale

Un tamponamento sull'A22, nel tratto tra Egna e Bolzano sud, ha interessato nella notte tre auto e un rimorchio. Nell'incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte sulla corsia nord, sono rimaste ferite tre persone, in modo non grave. Prese in cura dal servizio sanitario, sono state poi trasferite all'ospedale di Bolzano per ulteriori controlli.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca della Bassa Atesina e Salorno, la Croce Rossa di Bolzano con il medico d'urgenza, la polizia stradale e il servizio strade dell'A22.

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano, che si sono occupati della messa in sicurezza di una delle autovetture elettriche coinvolte e delle operazioni di ripristino della viabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA