Ondata di caldo, ecco i consigli per tutelarsi

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Bere molto, fare pasti leggeri, ridurre l'attività fisica evitando quella intensa, non esporsi al calore o al sole soprattutto nelle ore più calde della giornata. Sono questi, in sintesi, alcuni dei consigli inseriti nel decalogo del piano Piano caldo anziani e adulti fragili-vulnerabili 2023 della Provincia di Trento.

"Come lo scorso anno, abbiamo inviato ad azienda sanitaria, Upipa, servizi socio-assistenziali dei Comuni di Trento e Rovereto e delle Comunità di Valle, nonché al Dipartimento di protezione civile, una lettera informare la popolazione, soprattutto quella anziana, sulle misure di prevenzione per affrontare il grande caldo. Sono indicazioni aggiornate e diffuse ogni anno per tutelare chi vive situazioni di fragilità o vulnerabilità, per motivi di età, ma anche per la presenza di malattie croniche o invalidanti, o per motivi economici e sociali, aggravati da condizioni di solitudine", spiega l'assessora alla sanità, Stefania Segnana.

Contro il caldo si consiglia di bere molta acqua (almeno 10 bicchieri al giorno a temperatura ambiente, anche se non si ha sete), fare pasti leggeri, scegliendo cibi ricchi di acqua e sali minerali (frutta, verdura, minestre e minestroni non troppo caldi), ridurre l'attività fisica, fare attenzione ai condizionatori (privilegiando il deumidificatore), oscurare le finestre orientate verso il sole nelle ore diurne e tenerle aperte durante la notte, fare bagni, docce o spugnature, fare attenzione all'abbigliamento (evitando di coprirsi troppo), coprirsi il capo all'esterno e usare gli occhiali da sole.

In caso di necessità viene raccomandato di rivolgersi al medico di base o a un suo sostituto o al servizio di continuità assistenziale, attivo ogni sera dalle 20 alle 8 (al numero 116117). (ANSA).