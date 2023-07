Famiglia travolta in Cadore: convalidato il fermo della 32enne

E' stato convalidato stamane dal gip Enrica Marson il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di Angelika Hutter, la 32enne tedesca che ha travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di Cadore. Qualche giorno prima del tragico incidente, la donna era stata fermata e denunciata a Bolzano perchè trovata in possesso di oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto si è appreso la donna non ha preso parte all'interrogatorio perchè ricoverata da ieri nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Venezia.

Per domani è stata annunciata una conferenza stampa del procuratore Paolo Luca.



