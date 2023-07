Comune Bolzano, sì a modifica del Puc per Oetzi all'ex Enel

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - La giunta comunale di Bolzano ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica d'ufficio del Piano urbanistico comunale presentato dalla Provincia di Bolzano per la zona destinata alla realizzazione del nuovo Museo archeologico dell'Alto Adige sul sito dell'ex sede dell'Enel in via Dante.

Il parere favorevole, precisa il comune, è "subordinato al rispetto delle condizioni indicate dalla Conferenza dei servizi, dalla commissione per il paesaggio e dall'Ufficio comunale tutela dell'ambiente, tenuto conto che l'intervento in questione ricade all'interno del piano per la tutela degli insiemi".

