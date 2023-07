Cassa Centrale Banca, via libera al piano strategico 2023-26

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Il consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca ha approvato il piano gtrategico del gruppo per il quadriennio 2023-26, condividendolo con i vertici delle banche affiliate e delle società controllate.

Il piano si sviluppa attorno a quattro aree chiave di intervento: lo sviluppo commerciale, l'efficienza operativa, la gestione dei rischi e i fattori abilitanti. Ciascuna area include dei progetti strategici per il miglioramento e lo sviluppo della capacità del gruppo di far fronte a uno scenario economico in cambiamento.

"Con il nuovo piano strategico, il gruppo Cassa Centrale riafferma i suoi valori distintivi di cooperazione e reciprocità, esprime il forte legame con i territori in cui opera e punta al sostegno di famiglie e imprese in un contesto economico complesso che caratterizzerà anche i prossimi anni", commenta il presidente, Giorgio Fracalossi.

Le proiezioni al 2026 vedono un aumento dei crediti verso la clientela del 5,3% nel periodo 2022-26 raggiungendo i 53,3 miliardi di euro. Sul fronte del "funding", si prevede un leggero aumento della raccolta diretta a 67,2 miliardi euro (+2,3% rispetto al 2022) e una crescita della raccolta indiretta al 9,5% annuo, raggiungendo 51,8 miliardi euro nel 2026.

Il totale dei ricavi netti generati da commissioni raggiungerà gli 869 milioni di euro (+15,1%). Il risultato operativo a fine piano raggiungerà i 958 milioni, leggermente superiore al 2022. L'utile netto di esercizio si assesterà stabilmente su livelli superiori ai 500 milioni di euro in tutti gli esercizi ricompresi nel piano (514 milioni a fine 2026) consentendo la generazione di nuovo patrimonio per circa 2,2 miliardi di euro. (ANSA).