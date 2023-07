Autobrennero si prepara all'esodo estivo, pronto piano 'ad hoc'

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Autostrada del Brennero-A22 si prepara a gestire l'esodo estivo con un piano "ad hoc" che prevede misure che vanno dal potenziamento del personale addetto alle manutenzioni alla rimozione dei cantieri, concentrati se indifferibili nelle ore notturne.

Tra le misure spicca un'importante novità: negli scorsi mesi è stata completata l'implementazione del pagamento online con carte anche in modalità "c-less": ora per pagare il pedaggio, basta appoggiare la carta o il telefono alla cassa automatica.

"Nel corso di quest'anno - afferma Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero Spa - abbiamo completato l'implementazione delle modalità di pagamento online, che ha permesso l'ampliamento dei circuiti abilitati, e l'introduzione della modalità contactless. Si tratta di strumenti che permettono di ridurre i tempi di pagamento e dunque le code che, in giornate di traffico intenso, si possono formare in uscita".

Per agevolare il passaggio dei veicoli in entrata in condizioni di traffico intenso è prevista anche la distribuzione manuale di biglietti pre-magnetici a opera del personale di stazione. Tale modalità verrà applicata anche alla barriera del Brennero: "Nelle giornate di traffico intenso - spiega Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autobrennero - verrà attuata la versione a 17 piste di uscita. In caso di calo del traffico in una direzione, l'altra viene potenziata al massimo per smaltire rapidamente eventuali incolonnamenti che dovessero essersi formati". (ANSA).