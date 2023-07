Tenta furto e spruzza spray urticante tra la folla a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Tenta un furto e spruzza lo spray al peperoncino tra la folla per garantirsi la fuga. È successo all'IperPoli di via Galvani, a Bolzano, dove una donna, accompagnata da un minore, ha prima cercato di sottrarre alcuni prodotti alimentari per diverse centinaia di euro, per poi spruzzare una sostanza urticante quando è stata intercettata dai commessi del negozio. La sostanza nebulizzata, presumibilmente uno spray al peperoncino, ha reso momentaneamente l'aria irrespirabile per chi si trovava nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. (ANSA).