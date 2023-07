Scontro tra moto e auto, morto un 61enne a Ora

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - Un motociclista di 61 anni, di nazionalità tedesca, è deceduto questa mattina in un incidente stradale a Ora, in Alto Adige. L'uomo stava viaggiando sulla Strada statale 48 delle Dolomiti, un direzione di Montagna, quando si è scontrato con un auto condotta da cittadino italiano di 58 anni, rimasto illeso. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30.

Il motocilista, che dalle prime ricostruzioni ha invaso la corsia opposta, è deceduto in ambulanza per i gravi traumi riportati nello scontro mentre veniva trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di soccorso con l'auto medicalizzata e l'ambulanza di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Egna, a cui sono affidati i rilievi. (ANSA).