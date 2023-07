Ritrovato senza vita escursionista scomparso ieri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - È stato ritrovato senza di vita l'escursionista del 1961, originario del Bleggio, scomparso ieri sera in val d'Ambiez, in Trentino. L'uomo - si apprende - è scivolato lungo un prato molto ripido probabilmente già nel primo pomeriggio di ieri, dopo aver perso la traccia di sentiero che da Malga Asbelz porta al Rifugio Cacciatore. La caduta è proseguita con un volo di 30 metri su balzi di roccia.

I vicini di casa hanno segnalato il mancato rientro ieri sera ai parenti, mentre questa mattina, verso le 10.30, hanno allertato la centrale unica per le emergenze in Trentino.

Nelle ricerche sono stati coinvolti oltre 40 operatori della Protezione civile del Trentino, con i vigili del fuoco volontari e permanenti, il Soccorso alpino del Trentino, l'unità cinofila del Corpo forestale trentino, la Guardia di finanza, i carabinieri e due elicotteri (di cui uno dei vigili del fuoco di Trento e uno della Guardia di finanza).

Il corpo senza vita dell'uomo è stato individuato tramite un elicottero della Guardia di finanza fornito di un sistema interno in grado di intercettare i segnali dei cellulari accesi. La salma, recuperata, è stata portata a San Lorenzo in Banale. . (ANSA).