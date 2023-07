Dal 10 luglio l'acceso al lago di Braies è su prenotazione

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - A partire dal prossimo 10 luglio, fino al prossimo 10 settembre, sarà necessario prenotare l'accesso al lago di Braies, in Alto Adige. In collaborazione con il Comune di Braies - si apprende - è stata istituita una nuova zona di sosta breve con due infopoint che forniscono informazioni su come raggiungere il lago. All'ingresso della valle di Braies ci sarà un accesso per le auto prenotabile digitalmente.

L'accesso al lago dovrà essere prenotato digitalmente, tutti i giorni, nella fascia oraria dalle 9.30 alle 16. Tutti coloro che sono autorizzati ad accedere al lago possono superare automaticamente il punto di accesso sulla strada principale in direzione del lago: le telecamere leggono il numero di targa del veicolo e aprono la strada. Chi non è autorizzato a passare può uscire da una rotatoria e raggiungere la valle e il lago di Braies con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta "Puntiamo sulla mobilità ferroviaria, degli autobus, delle biciclette e dei pedoni, combinata con la regolamentazione dei parcheggi e delle strade di accesso con la tecnologia digitale", spiega l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

Il servizio strade della Provincia di Bolzano ha anche apportato miglioramenti alla viabilità sulla strada statale della Val Pusteria (Ss49). (ANSA).