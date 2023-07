Controlli straordinari dei carabinieri sui laghi della Valsugana

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo, assieme ai militari di Caldonazzo, hanno iniziato una serie di controlli in abiti civili, mescolandosi ai tanti turisti che in questi giorni affollano i laghi della Valsugana.

Nell'ambito dell'attività svolta nel corso dell'ultima settimana, i militari - informa l'arma - hanno fermato diverse persone, trovate in possesso di hashish, marijuana e, in un caso, anche di cinque dosi di eroina. Le persone, in età compresa tra i 18 ed i 30 anni, sono state segnalate alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

Per fronteggiare il traffico di stupefacenti e assicurare il controllo del territorio in un momento di grande afflusso turistico, i carabinieri della compagnia di Borgo hanno predisposto controlli quotidiani nelle zone di Levico Terme, Caldonazzo e Calceranica al Lago. (ANSA).