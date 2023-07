Cade sul sentiero tra Menas e Mezzana, grave una 74enne

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Una signora di 74 anni, residente in provincia di Bergamo, è stata soccorsa nella mattinata dal Soccorso alpino del Trentino sulla strada forestale che da Menas porta a Mezzana. La donna - si apprende - è caduta per una decina di metri mentre raccoglieva funghi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.10 da parte del compagno.

La donna, in gravi condizioni a seguito del trauma cranico subito, è stata elitrasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento.

La centrale di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero del Soccorso alpino, e il tecnico di elisoccorso, con l'equipe medica, sono stati sbarcati in zona Malga Farini. Le operazioni di imbarellamento si sono svolte in collaborazione con il personale della stazione della valle di Sole, già sul posto. (ANSA).