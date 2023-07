Trattore si ribalta a Foiana, grave un agricoltore

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Un grave incidente si è verificato alle ore 9.30 a Foiana, dove un trattore si è rovesciato, travolgendo un agricoltore del posto che era impegnato in un lavoro su un pendio molto ripido. L'uomo è stato soccorso dalla Croce bianca ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano con l'elicottero di soccorso. I vigili del fuoco volontari sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area ed il recupero del mezzo. Sul posto anche il soccorso alpino e le forze dell'ordine. (ANSA).