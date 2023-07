Poste, grazie al progetto Polis spazi co-working a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - L'edificio di piazza Parrocchia a Bolzano è uno dei 250 immobili di pregio scelto da Poste Italiane nell'ambito del progetto Polis per la realizzazione di nuovi spazi di co-working. L'Azienda, entro la fine del 2026, è impegnata a ristrutturare 250 immobili in tutta Italia per costruire uffici e ambienti di lavoro dedicati alle imprese, ai liberi professionisti e alle start-up.

L'iniziativa prevede un importante piano di riqualificazione urbana, che punta alla realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione.

Si tratta di una delle due linee di intervento previste da "Polis - Casa dei Servizi Digitali", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Anche grazie agli interventi realizzati a Bolzano, Poste Italiane offrirà in tutto il Paese una rete di co-working diffusa, digitalizzata e di facile accesso, con un totale di oltre 5.000 postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione. Le postazioni saranno accessibili a imprese e professionisti, che potranno gestire in modo flessibile la propria domanda di spazi di lavoro, a giovani e alle start up, che potranno utilizzare gli spazi anche in modalità condivisa con costi concorrenziali e alla comunità locale che potrà fruire di uno spazio interconnesso ad una rete digitalizzata nella quale verranno animati e condivisi contenuti formativi ed informativi.

I lavori a Bolzano hanno preso l'avvio in questi giorni e termineranno entro l'inizio del 2024, si legge in una nota di Poste Italiane. (ANSA).