Meteo: in arrivo ondata di caldo anche in Trentino A.Adige

In arrivo anche in Trentino Alto Adige l'anticiclone tropicale dal deserto del Sahara che, nel prossimo fine settimana, investirà tutta l'Italia.

In Trentino, gli ultimi strascichi del maltempo che ha interessato il nord Italia negli ultimi giorni dovrebbero registrarsi domani, sabato 8 luglio, con nuvolosità variabile, possibili precipitazioni al primo mattino e poi, al pomeriggio-sera e locali rovesci o temporali soprattutto in montagna. Da domenica, il portale Meteotrentino prevede temperature sopra la media, fino a 35 gradi, e l'arrivo delle cosiddette notti tropicali, con le minime nel fondovalle superiori ai 19 gradi.

Il caldo afoso dovrebbe durare un alcuni giorni. Già dal pomeriggio di martedì 11 luglio aumenterà la possibilità di temporali, anche intensi.

Anche in Alto Adige, a partire da domenica 9 luglio, l'alta pressione garantirà tempo soleggiato con marcato aumento delle temperature fino a 35 gradi. Verso sera, tuttavia, non si escludono isolati temporali di calore, mentre lunedì 10 e martedì 11 luglio le temperatura rimarranno elevate. Da mercoledì l'instabilità si prevede un'instabilità più accentuata, con rovesci anche temporaleschi abbastanza diffusi.

