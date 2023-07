Fugatti, 'parere del Mise sul trasferimento di Jj4 atto dovuto'

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - "L'intervento del Mise sul piano di trasferimento dell'orsa Jj4 in Romania era un atto dovuto, in quanto il Tar di Trento ha invitato il ministero a trovare un percorso di accoglienza fuori dal nostro territorio. Per noi non cambia niente: attendiamo con molta fiducia la sentenza del 13 luglio del Consiglio di Stato, auspicando che ci permetta di intervenire sugli orsi Jj4 e Mj5 come il Tar ha già stabilito, dandoci ragione sui provvedimenti di abbattimento degli esemplari". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).